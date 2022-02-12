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Посольства США и Германии в Киеве частично эвакуируют дипперсонал из Украины

Посольства США и Германии в Киеве частично эвакуируют дипперсонал из Украины Посольства США и Германии в Украине начали частичну. эвакуацию дипломатов из страны.
В регионе
12 февраля 2022 г. 16:31
Посольства США и Германии в Киеве частично эвакуируют дипперсонал из Украины

Посольства США и Германии в Украине начали частичну. эвакуацию дипломатов из страны.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, в посольстве США заявили, что их основная команда останется работать в Киеве, несмотря на приказ Госдепа уехать из Украины дипломатам, которые не занимают важные должности.

Сегодня Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, которые не занимают критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании количества российских военных на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий против Украины.

"Несмотря на предусмотрительное сокращение нашего дипломатического персонала, наша основная команда останется в Украине с нашими многочисленными украинскими коллегами, преданными делу, а Государственный департамент, USAID и другой персонал США по всему миру будет продолжать участвовать в постоянных дипломатических усилиях и оказывать помощь для поддержки Украины и разрешения кризиса, который Россия спровоцировала своим военным наращиванием", - заявили в диппредставительстве.

Посольство Германии в Киеве заявили о том, что диппредставительство продолжает работу, при этом сокращается численность сотрудников. Об этом заявила в субботу глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ее слова приводятся на странице ведомства в Twitter.

"Мы оставляем открытым наше посольство в Киеве, однако дипломатический персонал будет сокращен.

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