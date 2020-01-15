Посол Великобритании в Иране покинул Тегеран

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр уехал из Тегерана, сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim.

Ранее правительство Ирана рассматривает возможность высылки британского дипломата в соответствии с международными законами после его участия в протестах в Тегеране.

"Посол Великобритании покинул иранскую столицу", - говорится в сообщении в Twitter агентства.

Напомним, что ранее Р.Макэр был задержан на некоторое время, однако позже дипломат был отпущен. По утверждению иранской стороны, посол присутствовал на протестах в Тегеране и "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями".