Посол Туркменистана в РФ и заммэра Москвы обсудили перспективы сотрудничества

Взаимодействие в области системы транспорта и "умных городов" стало основной темой встречи чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Российской Федерации Батыра Ниязлиева с заместителем мэра, руководителем департамента транспорта и развития дорож

Взаимодействие в области системы транспорта и "умных городов" стало основной темой встречи чрезвычайного и полномочного посла Туркменистана в Российской Федерации Батыра Ниязлиева с заместителем мэра, руководителем департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максимом Ликсутовым.

Как передает Report, акцент был сделан на взаимодействии в области наземного транспорта, создании современных городских агломераций и "умных городов".

Максим Ликсутов высказал мнение, что имеется хорошая возможность сотрудничества в таких сегментах, как транспортная безопасность, оптимизация парковочных мест, внедрение электронных систем управления транспортом в условиях больших городов.

Для проведения предметных переговоров в этом контексте была рассмотрена возможность визита московской делегации в Туркменистан. В рамках визита российской стороной предложено обсудить такие вопросы, как использование цифровых технологий, формирование транспортной инфраструктуры при строительстве Ашхабад-сити, создание "зеленого коридора" для поставок туркменской сельхозпродукции в Москву. А также как первый шаг на пути к системному и долгосрочному сотрудничеству - организация совместного бизнес-форума с участием предпринимательских кругов Туркменистана и Москвы.

Аспекты сотрудничества в экономической и культурной-гуманитарной сферах также были обсуждены во время переговоров.

Стороны отметили, что многоплановое взаимодействие Туркменистана с административными структурами Москвы имеет широкие перспективы и носит взаимовыгодный характер.