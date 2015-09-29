Посольство США в Ташкенте забросали зажигательными смесями

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Неизвестные забросили на территорию американской дипмиссии в Ташкенте два самодельных устройства с зажигательной смесью.
Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом говорится в сообщении посольства США в Узбекистане.
Взорвалось одно из зажигательных устройств, в результате происшествия никто не пострадал.
Местные власти ведут расследование этого инцидента.
В настоящее время посольство возобновило свою работу, усилив меры безопасности.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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