Посольство США в Ташкенте забросали зажигательными смесями

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Неизвестные забросили на территорию американской дипмиссии в Ташкенте два самодельных устройства с зажигательной смесью.

Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом говорится в сообщении посольства США в Узбекистане.

Взорвалось одно из зажигательных устройств, в результате происшествия никто не пострадал.

Местные власти ведут расследование этого инцидента.

В настоящее время посольство возобновило свою работу, усилив меры безопасности.