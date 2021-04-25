Посол США вызван в МИД Турции

МИД Турции вызвал посла США Дэвида Саттерфилда после заявления Президента США Джо Байдена о т.н. «геноциде армян».

МИД Турции вызвал посла США Дэвида Саттерфилда после заявления Президента США Джо Байдена о т.н. «геноциде армян».

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил источник в МИД Турции.

"После заявления президента США Джо Байдена о событиях 1915 года посол США Дэвид Саттерфилд был вызван в наше министерство и принят заместителем министра Седатом Оналом. Послу была выражена наша жесткая реакция, до него было доведено, что мы считаем это заявление неприемлемым, лишенным каких-либо исторических и юридических оснований, поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем его", - сообщил источник.

По его словам, послу было сказано, что заявление Байдена является недействительным с точки зрения международного права, глубоко вредит турецкому народу и наносит ущерб отношениям Турции и США, который будет трудно восстановить.