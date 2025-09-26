Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Посол США Баррак: Трамп и Эрдоган заключили сделку о поставках самолетов Boeing

    В регионе
    26 сентября, 2025
    • 00:36
    Посол США Баррак: Трамп и Эрдоган заключили сделку о поставках самолетов Boeing

    Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Белом доме заключили соглашение о поставках самолетов Boeing.

    Как передает Report, об этом заявил американский посол в Турции, спецпредставитель США по Сирии Том Баррак.

    "Сделка заключена", - сказал он после встречи журналистам пресс-пула Белого дома. Других деталей он не привел.

    Ранее Трамп сообщал о планах масштабной закупки "Боингов" Турцией.

