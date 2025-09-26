Посол США Баррак: Трамп и Эрдоган заключили сделку о поставках самолетов Boeing

Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Белом доме заключили соглашение о поставках самолетов Boeing.

Как передает Report, об этом заявил американский посол в Турции, спецпредставитель США по Сирии Том Баррак.

"Сделка заключена", - сказал он после встречи журналистам пресс-пула Белого дома. Других деталей он не привел.

Ранее Трамп сообщал о планах масштабной закупки "Боингов" Турцией.