    Region
    • 26 sentyabr, 2025
    • 01:17
    Tramp və Ərdoğan Boeing təyyarələrinin tədarükü ilə bağlı razılığa gəliblər

    ABŞ prezidenti Donald Tramp türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Ağ Evdə apardıqları danışıqlarda "Boeing" təyyarələrinin tədarükü ilə bağlı razılığa gəliblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri və ABŞ-ın Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Tom Barak məlumat verib.

    O, görüşdən sonra Ağ Evin mətbuat hovuzunda jurnalistlərə deyib: "Razılaşma tamamlandı".

    Diplomat, əlavə məlumat verməyib.

    ABŞ Türkiyə
    Посол США Баррак: Трамп и Эрдоган заключили сделку о поставках самолетов Boeing

