Tramp və Ərdoğan "Boeing" təyyarələrinin tədarükü ilə bağlı razılığa gəliblər
Region
- 26 sentyabr, 2025
- 01:17
ABŞ prezidenti Donald Tramp türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Ağ Evdə apardıqları danışıqlarda "Boeing" təyyarələrinin tədarükü ilə bağlı razılığa gəliblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri və ABŞ-ın Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Tom Barak məlumat verib.
O, görüşdən sonra Ağ Evin mətbuat hovuzunda jurnalistlərə deyib: "Razılaşma tamamlandı".
Diplomat, əlavə məlumat verməyib.
Son xəbərlər
02:14
Putin Paşinyanla görüşübRegion
01:43
ABŞ Serbiyanın ən böyük enerji şirkətinə qarşı sanksiyalar tətbiq edəcəkDigər ölkələr
01:17
Tramp və Ərdoğan "Boeing" təyyarələrinin tədarükü ilə bağlı razılığa gəliblərRegion
01:10
Tramp Türkiyənin Rusiyadan neft almasını dayandırmağa hazır olduğunu iddia edibDigər ölkələr
00:59
Avropa Liqası: Əsas mərhələnin I turunun daha 9 oyunu keçirilibFutbol
00:12
Rütte Rusiya təyyarələri barədə: NATO ölkələri ekstremal tədbirlərə əl ata bilərlərDigər ölkələr
23:47
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanlılar artıq İrəvana taksi ilə gələcəklərDaxili siyasət
23:37
Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri dünya çempionatında 2 qızıl medal qazanıblarFərdi
23:35