В Баку задержан человек, подозреваемый в наркокурьерстве.

Как сообщает Report, сотрудники Хазарского районного управления полиции провели операцию против незаконного оборота наркотических средств.

В ходе мероприятия был задержан 45-летний житель Баку Эмиль Халилов, подозреваемый в совершении указанного преступления.

У него было обнаружено в общей сложности 14 кг 815 г марихуаны с добавлением психотропных веществ. Установлено, что Халилов приобрел наркотики с целью продажи у гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.