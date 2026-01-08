В Баку задержан человек, подозреваемый в наркокурьерстве
Происшествия
- 08 января, 2026
- 11:02
В Баку задержан человек, подозреваемый в наркокурьерстве.
Как сообщает Report, сотрудники Хазарского районного управления полиции провели операцию против незаконного оборота наркотических средств.
В ходе мероприятия был задержан 45-летний житель Баку Эмиль Халилов, подозреваемый в совершении указанного преступления.
У него было обнаружено в общей сложности 14 кг 815 г марихуаны с добавлением психотропных веществ. Установлено, что Халилов приобрел наркотики с целью продажи у гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Последние новости
11:21
Яшар Гюлер: Миротворческие силы Турции в Газе не будут представлять угрозу для ИзраиляВ регионе
11:18
В Иране предприниматели проводят забастовкуВ регионе
11:18
Оборот через кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане вырос примерно на 15%Финансы
11:18
Фото
В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
11:16
В 2025 году в Азербайджане покупателям недвижимости возвращено более 31 млн манатов НДСФинансы
11:12
Названо число осужденных, в отношении которых применена амнистияПроисшествия
11:02
В Баку задержан человек, подозреваемый в наркокурьерствеПроисшествия
10:45
В Госагентство занятости назначен новый председательВнутренняя политика
10:31