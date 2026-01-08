Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Баку задержан человек, подозреваемый в наркокурьерстве

    Происшествия
    • 08 января, 2026
    • 11:02
    В Баку задержан человек, подозреваемый в наркокурьерстве

    В Баку задержан человек, подозреваемый в наркокурьерстве.

    Как сообщает Report, сотрудники Хазарского районного управления полиции провели операцию против незаконного оборота наркотических средств.

    В ходе мероприятия был задержан 45-летний житель Баку Эмиль Халилов, подозреваемый в совершении указанного преступления.

    У него было обнаружено в общей сложности 14 кг 815 г марихуаны с добавлением психотропных веществ. Установлено, что Халилов приобрел наркотики с целью продажи у гражданина Ирана, личность которого устанавливается следствием.

    По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    борьба с наркоторговлей МВД
    Bakıda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb, 14 kq marixuana aşkar edilib

    Последние новости

    11:21

    Яшар Гюлер: Миротворческие силы Турции в Газе не будут представлять угрозу для Израиля

    В регионе
    11:18

    В Иране предприниматели проводят забастовку

    В регионе
    11:18

    Оборот через кассовые аппараты нового поколения в Азербайджане вырос примерно на 15%

    Финансы
    11:18
    Фото

    В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    11:16

    В 2025 году в Азербайджане покупателям недвижимости возвращено более 31 млн манатов НДС

    Финансы
    11:12

    Названо число осужденных, в отношении которых применена амнистия

    Происшествия
    11:02

    В Баку задержан человек, подозреваемый в наркокурьерстве

    Происшествия
    10:45

    В Госагентство занятости назначен новый председатель

    Внутренняя политика
    10:31

    Потребителям в Азербайджане в 2025 году возмещено более 191 млн манатов НДС

    Финансы
    Лента новостей