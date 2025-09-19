В Белом доме состоится встреча президентов США и Турции
Другие страны
- 19 сентября, 2025
- 22:20
Президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится 25 сентября в Белом доме с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.
"Мы с президентом [Турции] работаем над многими торговыми и военными сделками, включая масштабную закупку самолетов Boeing, крупную сделку по F-16 и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно", - отметил он.
Трамп добавил, что у него всегда были "очень хорошие отношения с президентом Эрдоганом".
