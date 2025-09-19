Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    В Белом доме состоится встреча президентов США и Турции

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 22:20
    В Белом доме состоится встреча президентов США и Турции

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится 25 сентября в Белом доме с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

    "Мы с президентом [Турции] работаем над многими торговыми и военными сделками, включая масштабную закупку самолетов Boeing, крупную сделку по F-16 и продолжение переговоров по F-35, которые, как мы ожидаем, завершатся положительно", - отметил он.

    Трамп добавил, что у него всегда были "очень хорошие отношения с президентом Эрдоганом".

    Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган встреча Белый дом TruthSocial
    Tramp Ağ Evdə Ərdoğanla görüşəcək

    Последние новости

    23:27

    WSJ: США обсуждают с талибами возвращение своих военных на авиабазу Баграм

    Другие страны
    23:02

    На конференции в ООН 10 стран признают Государство Палестина

    Другие страны
    22:47

    Чемпионат мира: Азербайджанский борец взял бронзовую медаль

    Индивидуальные
    22:39

    Эстония обсудит с НАТО нарушение воздушного пространства российскими ВКС

    Другие страны
    22:20

    В Белом доме состоится встреча президентов США и Турции

    Другие страны
    22:08

    Си Цзиньпин призвал Трампа не вводить односторонние меры в торговле

    Другие страны
    21:59

    Более 40 человек погибли при ударе БПЛА по мечети на западе Судана

    Другие страны
    21:44

    Польша обвинила Россию в нарушении зоны безопасности в Балтийском море

    Другие страны
    21:28

    Азербайджан и Узбекистан обсудили развитие паралимпийского движения

    Спорт
    Лента новостей