Tramp Ağ Evdə Ərdoğanla görüşəcək
Digər ölkələr
- 19 sentyabr, 2025
- 22:29
ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 25-də Ağ Evdə türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəcəyini bildirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri "Truth Social"da yazıb.
"(Türkiyə-red) Prezidenti ilə biz bir çox ticarət və hərbi əməliyyatlar, o cümlədən "Boeing" təyyarələrinin geniş miqyasda alınması, böyük F-16 müqaviləsi və F-35 təyyarələri üzrə danışıqların davam etdirilməsi üzərində işləyirik ki, bunun da müsbət nəticələnəcəyini gözləyirik", - o qeyd edib.
Tramp əlavə edib ki, onun həmişə Ərdoğanla çox yaxşı münasibətləri olub.
Son xəbərlər
23:16
Sudanda məscidə PUA zərbəsi nəticəsində 43 nəfər ölübDigər ölkələr
22:51
Marneulidə azərbaycanlı gürcü dilini bilmədiyinə görə şillələnib, qarşıdurma yaranıbRegion
22:29
Tramp Ağ Evdə Ərdoğanla görüşəcəkDigər ölkələr
22:07
Dünya çempionatı: Azərbaycan güləşçisi bürünc medal qazanıbFərdi
21:58
Trampın "Nyu-York Times"a qarşı 15 milyard dollarlıq iddiası təmin olunmayıbDigər ölkələr
21:38
AK rəhbəri Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketinin qəbulunun sürətləndirilməsinə çağırıbDigər ölkələr
21:19
İran XİN: "Avropa üçlüyü" nüvə məsələsinin diplomatik yolla həlli səylərini alt-üst edirRegion
20:58
Tramp BMT BA sessiyasında Suriya Prezidenti ilə görüşmək niyyətindədirDigər ölkələr
20:48