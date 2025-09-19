Tramp Ağ Evdə Ərdoğanla görüşəcək

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    • 19 sentyabr, 2025
    • 22:29
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp sentyabrın 25-də Ağ Evdə türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşəcəyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri "Truth Social"da yazıb.

    "(Türkiyə-red) Prezidenti ilə biz bir çox ticarət və hərbi əməliyyatlar, o cümlədən "Boeing" təyyarələrinin geniş miqyasda alınması, böyük F-16 müqaviləsi və F-35 təyyarələri üzrə danışıqların davam etdirilməsi üzərində işləyirik ki, bunun da müsbət nəticələnəcəyini gözləyirik", - o qeyd edib.

    Tramp əlavə edib ki, onun həmişə Ərdoğanla çox yaxşı münasibətləri olub.

