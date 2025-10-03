Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Посол: Средний коридор может стать ключевым маршрутом

    В регионе
    • 03 октября, 2025
    • 19:02
    Посол: Средний коридор может стать ключевым маршрутом

    Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) предоставляет странам значительные экономические преимущества.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу, выступая на панельной сессий в рамках Kazakhstan Energy week - 2025 в Астане.

    "Средний коридор может стать ключевым торговым маршрутом", – отметил дипломат.

    Посол также отметил наличие потенциала у региональных стран для развития логистики и реализации новых маршрутов.

    "Для развитых стран Запада нефть и газ являются важнейшими стратегическими ресурсами. Энергетический вектор экономического развития привлекает большое внимание", – подчеркнул Капуджу.

    Средний коридор Казахстан Турция
    Ambassador: Middle Corridor could become a key trade route

    Последние новости

    19:19

    ЦАХАЛ заявил об уничтожении 20 боевиков ХАМАС при попытке атаковать жителей Газы

    Другие страны
    19:17
    Фото

    III Игры СНГ: 4 азербайджанских борца завоевали медали

    Индивидуальные
    19:16

    Казахстан в ближайшие пять лет увеличит добычу газа на 15 млрд кубометров

    В регионе
    19:15

    III Игры СНГ: 5 азербайджанских боксеров вышли в финал

    Индивидуальные
    19:13

    Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Газе

    Другие страны
    19:06

    Экс-министр здравоохранения Огтай Ширалиев скончался

    Внутренняя политика
    19:03

    Совет ЕС продлил санкции против связанных с РФ лиц и организаций

    Другие страны
    19:03

    В Баку демонтированы конструкции, мешавшие пешеходам

    Инфраструктура
    19:02

    ЦБА отмечает рост долговой нагрузки населения

    Финансы
    Лента новостей