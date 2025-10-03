Посол: Средний коридор может стать ключевым маршрутом

Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) предоставляет странам значительные экономические преимущества.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу, выступая на панельной сессий в рамках Kazakhstan Energy week - 2025 в Астане.

"Средний коридор может стать ключевым торговым маршрутом", – отметил дипломат.

Посол также отметил наличие потенциала у региональных стран для развития логистики и реализации новых маршрутов.

"Для развитых стран Запада нефть и газ являются важнейшими стратегическими ресурсами. Энергетический вектор экономического развития привлекает большое внимание", – подчеркнул Капуджу.