Посол: Средний коридор может стать ключевым маршрутом
В регионе
- 03 октября, 2025
- 19:02
Средний коридор (Транскаспийский международный транспортный маршрут) предоставляет странам значительные экономические преимущества.
Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу, выступая на панельной сессий в рамках Kazakhstan Energy week - 2025 в Астане.
"Средний коридор может стать ключевым торговым маршрутом", – отметил дипломат.
Посол также отметил наличие потенциала у региональных стран для развития логистики и реализации новых маршрутов.
"Для развитых стран Запада нефть и газ являются важнейшими стратегическими ресурсами. Энергетический вектор экономического развития привлекает большое внимание", – подчеркнул Капуджу.
