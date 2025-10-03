Səfir: Orta Dəhliz əsas marşruta çevrilə bilər

İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    03 oktyabr, 2025
    Orta Dəhliz (Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu) ölkələrə əhəmiyyətli iqtisadi üstünlüklər verir.

    "Report"un Qazaxıstan bürosunun verdiyi məlumata görə, bunu Türkiyənin Qazaxıstandakı səfiri Mustafa Kapucu Astanada keçirilən "Qazaxıstan Enerji Həftəsi 2025" çərçivəsindəki panel sessiyasında çıxışı zamanı deyib.

    "Orta Dəhliz əsas ticarət marşrutuna çevrilə bilər", - diplomat qeyd edib.

    Səfir həmçinin region ölkələrinin logistikanı inkişaf etdirmək və yeni marşrutların tətbiqi üçün potensialının olduğunu vurğulayıb.

    "İnkişaf etmiş Qərb ölkələri üçün neft və qaz mühüm strateji resurslardır. İqtisadi inkişafın enerji vektoru diqqəti cəlb edir", - Kapucu bildirib.

    Посол: Средний коридор может стать ключевым маршрутом
    Ambassador: Middle Corridor could become a key trade route

