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Посол Швеции вызван в МИД Турции

Посол Швеции вызван в МИД Турции Посол Швеции в Анкаре Стаффан Хёррстрём был вызван в среду в МИД Турции в связи с выходом в эфир шведского гостелеканала SVT программы, содержавшей оскорбления в адрес Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
В регионе
5 октября 2022 г. 23:48
Посол Швеции вызван в МИД Турции

Посол Швеции в Анкаре Стаффан Хёррстрём был вызван в среду в МИД Турции в связи с выходом в эфир шведского гостелеканала SVT программы, содержавшей оскорбления в адрес Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как передает Report со ссылкой на агентство «Анадолу», об этом сообщают источники в турецком внешнеполитическом ведомстве.

В ходе состоявшейся беседы был выражен решительный протест по поводу инцидента.

До сведения дипломата доведена недопустимость «неуместных и неподобающих» высказываний и кадров в адрес президента Эрдогана и Турции в целом, имевших место в эфире гостелевидения скандинавской страны.

В Анкаре подчеркнули, что такого рода действия не имеют ничего общего со свободой слова и печати.

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