Посол России передал послание Путина для духовного лидера Ирана

Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян передал послание президента России Владимира Путина, адресованное руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в ходе встречи с советником иранского политика по международным делам Али Акбаром Велаяти.
"Посол Российской Федерации был приглашен к советнику духовного лидера по международным делам. В ходе встречи, которая прошла сегодня, он передал послание президента России для духовного лидера Ирана", - сказал он. Дипломат добавил, что "послание посвящено вопросам укрепления двусторонних отношений, а также международным проблемам".
По словам пресс-атташе посольства РФ, "письмо стало ответом на послание для Путина со стороны Хаменеи, которое председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф передал в ходе встречи с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в начале февраля".