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Посол России передал послание Путина для духовного лидера Ирана

Посол России передал послание Путина для духовного лидера Ирана Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян передал послание президента России Владимира Путина, адресованное руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в ходе встречи с советником иранского политика по международным делам Али Акбаром Велаяти.
В регионе
6 марта 2021 г. 20:46
Посол России передал послание Путина для духовного лидера Ирана
Владимир Путин

Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян передал послание президента России Владимира Путина, адресованное руководителю и духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи, в ходе встречи с советником иранского политика по международным делам Али Акбаром Велаяти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Максим Суслов.

"Посол Российской Федерации был приглашен к советнику духовного лидера по международным делам. В ходе встречи, которая прошла сегодня, он передал послание президента России для духовного лидера Ирана", - сказал он. Дипломат добавил, что "послание посвящено вопросам укрепления двусторонних отношений, а также международным проблемам".

По словам пресс-атташе посольства РФ, "письмо стало ответом на послание для Путина со стороны Хаменеи, которое председатель Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф передал в ходе встречи с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным в начале февраля".

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Версия на азербайджанском языке Putin İranın ali rəhbərinin məktubunu cavablandırdı

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