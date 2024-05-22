Посол Ирана рассказал о версиях крушения вертолета Раиси

Основной версией крушения вертолета, на котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси, рассматриваются плохие погодные условия.

Основной версией крушения вертолета, на котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси, рассматриваются плохие погодные условия.

Как сообщает Report, об этом NEWS.ru заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

По его словам, остается только терпеливо ждать результаты расследования происшествия.

"То, что мы знаем на данным момент, — это [крушение] произошло из-за непогоды. Соответствующие органы расследуют данное дело, и сегодня мы не можем комментировать подобное", - отметил он.

Вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился 19 мая. Помимо Ибрахима Раиси, на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, пятничный имам города Тебриз и губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан. В результате инцидента погибли все пассажиры и члены экипажа вертолета.