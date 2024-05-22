О нас

Посол Ирана рассказал о версиях крушения вертолета Раиси

Посол Ирана рассказал о версиях крушения вертолета Раиси Основной версией крушения вертолета, на котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси, рассматриваются плохие погодные условия.
В регионе
22 мая 2024 г. 17:55
Посол Ирана рассказал о версиях крушения вертолета Раиси

Основной версией крушения вертолета, на котором летел президент Ирана Ибрахим Раиси, рассматриваются плохие погодные условия.

Как сообщает Report, об этом NEWS.ru заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

По его словам, остается только терпеливо ждать результаты расследования происшествия.

"То, что мы знаем на данным момент, — это [крушение] произошло из-за непогоды. Соответствующие органы расследуют данное дело, и сегодня мы не можем комментировать подобное", - отметил он.

Вертолет, перевозивший президента Ирана, разбился 19 мая. Помимо Ибрахима Раиси, на борту находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, пятничный имам города Тебриз и губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан. В результате инцидента погибли все пассажиры и члены экипажа вертолета.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İran səfiri Rəisinin helikopterinin qəzaya uğraması ilə bağlı versiyalardan danışıb
Версия на английском языке Iranian ambassador on versions of Raisi's helicopter crash

Самое читаемое

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку
19 мая 2024 г. 19:52
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
Красный Полумесяц Ирана: Находившиеся на борту вертолета Раиси погибли в первые же мгновения
20 мая 2024 г. 11:58
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Ирана с участием делегаций
19 мая 2024 г. 19:06
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
В Баку приступили к сносу моста Джаваншира
ФотоВ Баку приступили к сносу моста Джаваншира
20 мая 2024 г. 17:15
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
СМИ: Агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что Раиси в порядке
19 мая 2024 г. 18:20
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после новости об аварии вертолета Раиси
19 мая 2024 г. 19:27
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
На востоке Турции автобус упал в ущелье, есть пострадавшие
19 мая 2024 г. 16:04
Опубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
ВидеоОпубликованы первые кадры поисков упавшего вертолета президента Ирана
19 мая 2024 г. 20:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi