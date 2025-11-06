Посол Германии в Грузии после консультаций вернулся в Тбилиси
В регионе
- 06 ноября, 2025
- 12:40
Посол Германии в Грузии Петер Фишер, ранее отозванный для консультаций, вернулся к своей работе в Тбилиси.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Германии в соцсетях.
"Посол Германии в Тбилиси после консультаций в Берлине сегодня вернулся в Грузию. Он продолжит свою активную работу при нашей полной поддержке", - сказано в сообщении.
Отметим, что Фишер был отозван для консультаций 19 октября на фоне напряженности между правительством Грузии, Германией и Европейским союзом (ЕС). Тогда глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что решение об этом принято определения дальнейшего направления работы.
