Посол Германии в Грузии после консультаций вернулся в Тбилиси

Посол Германии в Грузии Петер Фишер, ранее отозванный для консультаций, вернулся к своей работе в Тбилиси.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Германии в соцсетях.

"Посол Германии в Тбилиси после консультаций в Берлине сегодня вернулся в Грузию. Он продолжит свою активную работу при нашей полной поддержке", - сказано в сообщении.

Отметим, что Фишер был отозван для консультаций 19 октября на фоне напряженности между правительством Грузии, Германией и Европейским союзом (ЕС). Тогда глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что решение об этом принято определения дальнейшего направления работы.