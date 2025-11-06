Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Посол Германии в Грузии после консультаций вернулся в Тбилиси

    В регионе
    • 06 ноября, 2025
    • 12:40
    Посол Германии в Грузии после консультаций вернулся в Тбилиси

    Посол Германии в Грузии Петер Фишер, ранее отозванный для консультаций, вернулся к своей работе в Тбилиси.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Германии в соцсетях.

    "Посол Германии в Тбилиси после консультаций в Берлине сегодня вернулся в Грузию. Он продолжит свою активную работу при нашей полной поддержке", - сказано в сообщении.

    Отметим, что Фишер был отозван для консультаций 19 октября на фоне напряженности между правительством Грузии, Германией и Европейским союзом (ЕС). Тогда глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что решение об этом принято определения дальнейшего направления работы.

    Almaniyanın Gürcüstandakı səfiri məsləhətləşmələrdən sonra Tbilisiyə qayıdıb

