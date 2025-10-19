Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Германия отзывает посла в Грузии для консультаций

    В регионе
    • 19 октября, 2025
    • 14:12
    Германия отзывает посла в Грузии для консультаций

    МИД Германии объявил об отзыве посла в Грузии Петера Фишера для консультаций.

    Как сообщает местное бюро Report, решение было принято на фоне растущей в последние месяцы напряженности между правительством Грузии, Германией и Европейским союзом (ЕС).

    Согласно информации, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль принял решение отозвать посла Фишера для консультаций с целью "определения дальнейшего направления работы".

    "На протяжении долгих месяцев руководство Грузии ведет пропаганду против Европейского Союза, ФРГ и лично против посла Германии Петера Фишера. Соответственно, министр иностранных дел Йоханн Вадефуль принял решение отозвать посла для консультаций", – говорится в сообщении.

    Министерство также отметило, что завтра Совет по внешним связям ЕС обсудит ситуацию, связанную с Грузией.

