Германия отзывает посла в Грузии для консультаций

МИД Германии объявил об отзыве посла в Грузии Петера Фишера для консультаций.

Как сообщает местное бюро Report, решение было принято на фоне растущей в последние месяцы напряженности между правительством Грузии, Германией и Европейским союзом (ЕС).

Согласно информации, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль принял решение отозвать посла Фишера для консультаций с целью "определения дальнейшего направления работы".

"На протяжении долгих месяцев руководство Грузии ведет пропаганду против Европейского Союза, ФРГ и лично против посла Германии Петера Фишера. Соответственно, министр иностранных дел Йоханн Вадефуль принял решение отозвать посла для консультаций", – говорится в сообщении.

Министерство также отметило, что завтра Совет по внешним связям ЕС обсудит ситуацию, связанную с Грузией.