Almaniyanın Gürcüstandakı səfiri məsləhətləşmələrdən sonra Tbilisiyə qayıdıb
Region
- 06 noyabr, 2025
- 12:49
Məsləhətləşmələr üçün geri çağırılmış Almaniyanın Gürcüstandakı səfiri Peter Fişer Tbilisidəki işinə qayıdıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki məlumatında bildirilir.
"Almaniyanın Tbilisidəki səfiri Berlində məsləhətləşmələrdən sonra bu gün Gürcüstana qayıdıb. O, bizim tam dəstəyimizlə işini fəal şəkildə davam etdirəcək", - məlumatda deyilir.
Qeyd edək ki, P.Fişer oktyabrın 19-da məsləhətləşmələr üçün geri çağırılmışdı.
