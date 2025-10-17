Посол ЕС в Армении: Готовы внести вклад в реализацию TRIPP

Европейский союз готов предоставить свои инструменты для содействия взаимосвязанности в контексте проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении).

Как сообщает Report со ссылкой на Арменпресс, об этом журналистам заявил посол Евросоюза в Армении Василис Марагос.

"Европейский союз приветствовал события и встречи, состоявшиеся в Вашингтоне 8 августа, и с того дня мы выражаем готовность поддерживать эти инициативы и взаимодействие. Мы готовы вкладывать наши средства в рамках проекта "Маршрут Трампа", - сказал Марагос.

Посол добавил, что Евросоюз поддерживает мир на Южном Кавказе: "Мы очень рады наступлению мира".