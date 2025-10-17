İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    Aİ-nin Ermənistandakı səfiri: "Tramp marşrutu"nun həyata keçirilməsinə töhfə verməyə hazırıq

    Region
    • 17 oktyabr, 2025
    • 12:16
    Aİ-nin Ermənistandakı səfiri: Tramp marşrutunun həyata keçirilməsinə töhfə verməyə hazırıq

    Avropa İttifaqı (Aİ) "Tramp marşrutu" layihəsi (TRIPP, Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçəcək 42 kilometrlik hissəsi) kontekstində qarşılıqlı əlaqələrə kömək üçün öz alətlərini təqdim etməyə hazırdır.

    "Report"un "Armenpress"ə istinadən veridyi məlumata görə, bunu jurnalistlərə Aİ-nin Ermənistandakı səfiri Vasilis Maraqos bildirib.

    "Aİ avqustun 8-də Vaşinqtonda baş verən hadisələri və keçirilən görüşləri alqışlayıb. Həmin gündən biz bu təşəbbüsləri və qarşılıqlı əlaqəni dəstəkləməyə hazır olduğumuzu bildiririk. Biz "Tramp marşrutu" layihəsi çərçivəsində vasitəmizi təqdim etməyə hazırıq", - V.Maraqos bildirib.

    Səfir əlavə edib ki, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda sülhü dəstəkləyir.

    Avropa İttifaqı "Tramp Marşrutu" Vasilis Maraqos
    Посол ЕС в Армении: Готовы внести вклад в реализацию TRIPP
    EU ready to support TRIPP project, says envoy to Armenia

    Son xəbərlər

    13:26

    Dövlət borcunun idarəedilməsi ilə bağlı strategiyanın növbəti mərhələsinin hazırlıqlarına başlanılıb

    Maliyyə
    13:25

    Qırğızıstanda Azərbaycanla birgə fondun dəstəyi sayəsində kovrolin istehsalı müəssisəsi yaradılacaq

    Biznes
    13:22

    Azərbaycan dəyişkən faiz dərəcəli borcunun xüsusi çəkisini 16 %-ə endirib

    Maliyyə
    13:18

    Orxan Nəzərli: "İqtisadiyyatın şəffaflıq səviyyəsinin mütəmadi qiymətləndirilməsi əhəmiyyətlidir"

    Biznes
    13:15

    Azərbaycanın zəmanət portfelinin dəyəri 11 milyard manata yaxındır

    Maliyyə
    13:14

    Dünya Şəhərsalma Forumuna hazırlıq işlərinə başlanılıb

    İnfrastruktur
    13:14

    Göyçayda avtomobil su kanalına aşıb, sürücü ölüb

    Hadisə
    13:10
    Foto
    Video

    Füzuli sakini: Bura köçəndən sanki yenidən doğulmuşam

    Qarabağ
    13:08

    "Real"ın qapıçısı İngiltərə klubunda dünya çempionunu əvəzləyə bilər

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti