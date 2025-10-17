Aİ-nin Ermənistandakı səfiri: "Tramp marşrutu"nun həyata keçirilməsinə töhfə verməyə hazırıq
Region
- 17 oktyabr, 2025
- 12:16
Avropa İttifaqı (Aİ) "Tramp marşrutu" layihəsi (TRIPP, Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçəcək 42 kilometrlik hissəsi) kontekstində qarşılıqlı əlaqələrə kömək üçün öz alətlərini təqdim etməyə hazırdır.
"Report"un "Armenpress"ə istinadən veridyi məlumata görə, bunu jurnalistlərə Aİ-nin Ermənistandakı səfiri Vasilis Maraqos bildirib.
"Aİ avqustun 8-də Vaşinqtonda baş verən hadisələri və keçirilən görüşləri alqışlayıb. Həmin gündən biz bu təşəbbüsləri və qarşılıqlı əlaqəni dəstəkləməyə hazır olduğumuzu bildiririk. Biz "Tramp marşrutu" layihəsi çərçivəsində vasitəmizi təqdim etməyə hazırıq", - V.Maraqos bildirib.
Səfir əlavə edib ki, Avropa İttifaqı Cənubi Qafqazda sülhü dəstəkləyir.
