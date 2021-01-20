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Посол Азербайджана в Грузии встретился с братом шехида 20 Января

Посол Азербайджана в Грузии встретился с братом шехида 20 Января Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с Ризваном Мурсагуловым, братом шехида 20 Января Исмаила Мурсагулова.
В регионе
20 января 2021 г. 14:23
Посол Азербайджана в Грузии встретился с братом шехида 20 Января

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев встретился с Ризваном Мурсагуловым, братом шехида 20 Января Исмаила Мурсагулова.

Как сообщает грузинское бюро Report, посол выразил соболезнования проживающим в Марнеули родственникам шехида.

Ф.Гулиев сказал, что шехиды 20 Января являются героями освободительной борьбы азербайджанского народа, и их память всегда будет жить в сердцах азербайджанцев.

Затем посол и депутат Заур Даргаллы посетили улицу, которая носит имя Мурсагулова в селе Гызылхаджылы Марнеульского района. Р.Мурсагулов сообщил, что улица была названа в честь шехида в 1993 году. Ф.Гулиев поинтересовался текущим состоянием улицы и подчеркнул важность установки мемориальной доски шехиду.

Родственники шехида поблагодарили посольство Азербайджана за оказанное внимание и уважение.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Gürcüstandakı səfiri 20 Yanvar şəhidinin qardaşı ilə görüşüb

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