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Послу Евросоюза в Беларуси не продлили визу, он вынужден покинуть страну

Послу Евросоюза в Беларуси не продлили визу, он вынужден покинуть страну Власти Беларуси не продлили визу послу Евросоюза в республике Дирку Шубелю, из-за чего ему пришлось покинуть пост после трех лет службы.
В регионе
11 октября 2022 г. 12:29
Послу Евросоюза в Беларуси не продлили визу, он вынужден покинуть страну

Власти Беларуси не продлили визу послу Евросоюза в республике Дирку Шубелю, из-за чего ему пришлось покинуть пост после трех лет службы.

Как передает Report, об этом Шубель написал на своей странице в соцсетях.

"Белорусские власти решили не продлевать мне визу и аккредитацию еще на год, что очень затрудняет реализацию моего мандата", - написал дипломат.

По его словам, он был готов продолжать свою работу в Минске еще год. Теперь обязанности дипломата будет исполнять поверенная в делах ЕС в Беларуси Эвелина Шульц.

Накануне МИД Франции пригрозил Беларуси новыми санкциями, если Минск продолжит поддерживать боевые действия России на территории Украины. До этого представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что в связи с тем, что РФ и Беларусь договорились о развертывании совместной региональной группировки войск, ЕС намерен ответить на данные действия.

Кроме того, лидеры G7 обсудят во вторник возможность новых санкций против Беларуси в случае ее вовлечения в конфликт в Украине.

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Версия на английском языке EU envoy forced to leave Belarus

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