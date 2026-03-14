После ударов США и Израиля в Тегеране разрушено здание штаба КСИР

Здание главного в иранской столице Тегеране штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения вооруженных сил Ирана) подверглось значительным разрушениям в ходе удара, нанесенного израильскими и американскими вооруженными силами.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По его сведениям, строение оказалось практически полностью уничтожено.

Телеканал также отмечает, что атаке подверглось также здание посольства США в Багдаде. "Целью ударов были системы ПВО, имеющиеся на территории американской дипмиссии", - указал Al Hadath.

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле, Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.