    В регионе
    • 14 марта, 2026
    • 20:37
    После атак США и Израиля в Тегеране повреждены тысячи зданий

    После атак США и Израиля в столице Ирана Тегеране повреждены и разрушены тысячи зданий.

    Как передает Report со ссылкой на Khabar Fouri, в городе пострадали около 10 тыс. жилых домов.

    "В Тегеране 10 тысяч жилых зданий получили повреждения или полностью разрушены", - говорится в сообщении.

    В администрации провинции Тегеран отметили, что, несмотря на удары по гражданской инфраструктуре, возникшие проблемы устраняются благодаря совместной работе соответствующих служб.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер страны Али Хаменеи и ряд высокопоставленных чиновников. После этого Иран начал наносить удары по целям не только в Израиле, но и в странах, где размещены военные базы США и их союзников - в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    ABŞ və İsrailin hücumlarından sonra Tehranda minlərlə tikili dağılıb
    Thousands of buildings damaged in Tehran after US, Israeli attacks
