Посла Великобритании вызвали в МИД Грузии
В регионе
- 25 сентября, 2025
- 11:16
Посла Великобритании в Тбилиси Гарета Уорда вызвали в МИД Грузии.
Об этом Report сообщает со ссылкой на грузинские СМИ.
Другие детали пока не сообщаются.
Уорд перед входом в здание МИД не стал давать комментариев.
Напомним, что вчера в МИД Грузии также вызвали посла Германии. Ему разъяснили, что он не должен вмешиваться во внутренние дела Грузии. Представители грузинских властей заявляют, что послы ряда государств открыто поддерживают радикальную оппозицию, которая готовит в октябре революционные процессы в Грузии.
