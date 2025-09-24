Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    МИД Грузии вызвал посла Германии в стране

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 17:46
    МИД Грузии вызвал посла Германии в стране

    Посла Германии в Тбилиси Петера Фишера вызвали в Министерство иностранных дел Грузии.

    Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в МИД страны.

    Других деталей министерство пока не сообщает.

    Между тем, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил журналистам: "Когда посол, работающий в Грузии, грубо нарушает принципы Венской конвенции, в таких случаях его вызывают в МИД. Хочу напомнить, что господин Фишер напрямую вовлечен в деятельность радикальной оппозиции, напрямую пытается оказать давление на независимое правосудие", - заявил он.

