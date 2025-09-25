İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Böyük Britaniya səfiri Gürcüstan XİN-ə çağırılıb

    Region
    • 25 sentyabr, 2025
    • 11:20
    Böyük Britaniya səfiri Gürcüstan XİN-ə çağırılıb

    Böyük Britaniyanın Tbilisidəki səfiri Qaret Uord Gürcüstan XİN-ə çağırılıb.

    Bu barədə "Report" Gürcüstan mediasına istinadən xəbər verir.

    Digər təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb.

    Uord XİN binasına daxil olmazdan əvvəl şərh verməkdən imtina edib.

    Xatırladaq ki, dünən Gürcüstan XİN-ə Almaniya səfiri də çağırılmışdı. Ona izah edilmişdi ki, Gürcüstanın daxili işlərinə qarışmamalıdır. Gürcüstan hakimiyyətinin nümayəndələri bəyan edirlər ki, bir sıra dövlətlərin səfirləri açıq şəkildə Gürcüstanda oktyabrda inqilabi proseslər hazırlayan radikal müxalifəti dəstəkləyirlər.

    Böyük Britaniya səfirlik Gürcüstan
