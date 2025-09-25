Böyük Britaniya səfiri Gürcüstan XİN-ə çağırılıb
Region
- 25 sentyabr, 2025
- 11:20
Böyük Britaniyanın Tbilisidəki səfiri Qaret Uord Gürcüstan XİN-ə çağırılıb.
Bu barədə "Report" Gürcüstan mediasına istinadən xəbər verir.
Digər təfərrüatlar hələlik açıqlanmayıb.
Uord XİN binasına daxil olmazdan əvvəl şərh verməkdən imtina edib.
Xatırladaq ki, dünən Gürcüstan XİN-ə Almaniya səfiri də çağırılmışdı. Ona izah edilmişdi ki, Gürcüstanın daxili işlərinə qarışmamalıdır. Gürcüstan hakimiyyətinin nümayəndələri bəyan edirlər ki, bir sıra dövlətlərin səfirləri açıq şəkildə Gürcüstanda oktyabrda inqilabi proseslər hazırlayan radikal müxalifəti dəstəkləyirlər.
Son xəbərlər
12:43
Bakı metrosu bəzi stansiyalarda intervalın fərqli olmasının səbəbini açıqlayıbİnfrastruktur
12:41
İngiltərəli futbolçu London təmsilçisinin tarixində meydana çıxan 900-cü oyunçu olubFutbol
12:39
Bakı metrosunun daha bir yerüstü stansiyası istifadəyə veriləcəkİnfrastruktur
12:31
Lənkəranda avtobusun vurduğu velosipedçi xəstəxanada ölübHadisə
12:29
Novxanıda 2000 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
12:26
Sabah yağış yağacaq, güclü külək əsəcək - PROQNOZEkologiya
12:24
Zabuxda torpaqların əkin üçün istifadəyə verilməsi ilə bağlı müraciətlərin qəbulu başlayırASK
12:22
Moldovalı oliqarx Afinada saxlanılaraq Kişineuya gətirilibDigər ölkələr
12:20