    В Великобритании зафиксирован резкий рост заболеваемости туберкулезом

    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 08:54
    В Великобритании зафиксирован резкий рост заболеваемости туберкулезом

    Резкий рост заболеваемости туберкулезом зафиксирован в Великобритании.

    Как передает Report, об этом пишет Daily Express со ссылкой на Агентство безопасности в области здравоохранения.

    Согласно информации, число случаев заболевания с 2022 года увеличилось на 25%. Так, в 2025 году в стране зарегистрировали 5 424 случая туберкулеза. Пиковый показатель пришелся на 2024 год - 5 480 заболевших. Эксперты отмечают, что особенно тревожная ситуация складывается на северо-востоке Англии.

    Старший преподаватель бактериологии Университета Суррея Сьюзи Хингли-Уилсон заявила, что рост числа случаев сопровождается увеличением времени между появлением симптомов и началом лечения. По ее словам, это способствует дальнейшему распространению инфекции.

    Специалисты также связывают рост заболеваемости с увеличением уровня бедности. Согласно данным Фонда Джозефа Раунтри, около 14,2 млн человек в Великобритании живут за чертой бедности.

