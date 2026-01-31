В Великобритании зафиксирован резкий рост заболеваемости туберкулезом

Резкий рост заболеваемости туберкулезом зафиксирован в Великобритании.

Как передает Report, об этом пишет Daily Express со ссылкой на Агентство безопасности в области здравоохранения.

Согласно информации, число случаев заболевания с 2022 года увеличилось на 25%. Так, в 2025 году в стране зарегистрировали 5 424 случая туберкулеза. Пиковый показатель пришелся на 2024 год - 5 480 заболевших. Эксперты отмечают, что особенно тревожная ситуация складывается на северо-востоке Англии.

Старший преподаватель бактериологии Университета Суррея Сьюзи Хингли-Уилсон заявила, что рост числа случаев сопровождается увеличением времени между появлением симптомов и началом лечения. По ее словам, это способствует дальнейшему распространению инфекции.

Специалисты также связывают рост заболеваемости с увеличением уровня бедности. Согласно данным Фонда Джозефа Раунтри, около 14,2 млн человек в Великобритании живут за чертой бедности.