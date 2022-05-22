Посла США вызвали в МИД Турции

Посла США в Анкаре Джеффа Флейка вызвали в МИД Турции, ему было предъявлено недовольство позицией диппредставительства по митингу, прошедшему 21 мая в Стамбуле.

Посла США в Анкаре Джеффа Флейка вызвали в МИД Турции, ему было предъявлено недовольство позицией диппредставительства по митингу, прошедшему 21 мая в Стамбуле.

Как передает местное бюро Report, послу было заявлено о необоснованном утверждении о мерах, принимаемых турецкими подразделениями безопасности на таких митингах.

Напомним, что митинг был организован крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партией (CHP). Американское посольство предупредило своих гражданам, что правоохранительные органы Турции якобы могут действовать жестко.