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    ​Полиция Армении объявила в розыск военнослужащего российской военной базы в связи с убийством в Гюмри

    Семья из шести человек расстреляна сегодня утром в армянском городе Гюмри

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Полиция Армении объявила в розыск солдата срочной службы Валерия Пермякова по подозрению в совершении убийства шести человек в Гюмри, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    Семья из шести человек была расстреляна в понедельник утром в армянском городе Гюмри. 

    В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции  и прокуратуры Армении, а также представители российской военной базы в Армении, так как по одной из версий полиции нападавшим является сбежавший российский военнослужащий. 

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