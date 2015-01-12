​Полиция Армении объявила в розыск военнослужащего российской военной базы в связи с убийством в Гюмри

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Полиция Армении объявила в розыск солдата срочной службы Валерия Пермякова по подозрению в совершении убийства шести человек в Гюмри, cообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Семья из шести человек была расстреляна в понедельник утром в армянском городе Гюмри.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и прокуратуры Армении, а также представители российской военной базы в Армении, так как по одной из версий полиции нападавшим является сбежавший российский военнослужащий.