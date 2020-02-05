​Полиции Армении разрешили прослушивать телефонные разговоры

Президент Армении Армен Саркисян утвердил во вторник поправки в закон "Об оперативно-розыскной деятельности", разрешающие полиции наряду со Службой нацбезопасности прослушивать телефонные переговоры.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе президента Армении.

"Саркисян утвердил 4 февраля внесение изменений в закон Республики Армении "Об оперативно-розыскной деятельности", - говорится в сообщении.

Парламент страны принял поправки в окончательном чтении 21 января. Один из авторов законопроекта, депутат Армен Хачатрян ранее заявил, что изначально "контроль телефонных переговоров" в Армении осуществляло лишь оперативно-техническое управление Службы национальной безопасности.

По его словам, поправки позволят полиции самостоятельно осуществлять прослушку с использованием собственных технических возможностей и "сэкономить время, необходимое для обращения в Службу нацбезопасности".