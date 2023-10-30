Полицейский-азербайджанец из Донбасса рассказал о трудностях военного времени – ФОТОРЕПОРТАЖ

Проживающие в Украине азербайджанцы активно принимают участие в боевых действиях в рядах украинской армии, и проявляют героизм. Наши соотечественники также служат в правоохранительных органах Украины. Среди них братья Нурлан и Расим Нуриевы, сотрудники по

Проживающие в Украине азербайджанцы активно принимают участие в боевых действиях в рядах украинской армии, и проявляют героизм. Наши соотечественники также служат в правоохранительных органах Украины. Среди них братья Нурлан и Расим Нуриевы, сотрудники полиции города Покровск Донецкой области Украины. Нуриевы получили тяжелые ранения в боях в рядах ВСУ.

В беседе с сотрудником восточноевропейского бюро Report, командированным на Донбасс, Нурлан Нуриев рассказал, что родился и вырос в Украине, а семья его родом из азербайджанского города Лянкяран. Нурлан отметил, что начал работать в украинской полиции 6 лет назад.

Нурлан Нуриев получил ранения в бою, и после выздоровления вернулся к выполнению должностных обязанностей: "Мы с детства мечтали стать полицейскими. С 2014 года в Донецкой области продолжаются боевые действия, поэтому мы привыкли к трудностям, стали стрессоустойчивыми, и не боимся работать в таких условиях".

Нурлан отметил, что работает младшим инспектором в полиции, и в основном имел дело с гражданскими лицами. Он был награжден медалью на День Независимости Украины, а также успешно проявил себя в соревнованиях по самбо, футболу и пейнтболу среди сотрудников полиции.

По словам Нурлана, украинцы хорошо относятся к азербайджанцам, работающим в правоохранительных органах.

"Наши соотечественники очень ответственно относятся к работе и достойно выполняют все свои обязанности. Мы понимаем, что мы представляем Азербайджан, и как истинные азербайджанцы должны серьезно подходить к работе. В правоохранительных органах Украины сегодня работают много азербайджанцев, некоторые из них занимают высокие должности в Киеве", - сказал он.

Брат Нурлана - Расим Нуриев является младшим инспектором полиции. Расим недавно получил ранение в бою и в настоящее время проходит лечение в больнице.