Полеты самолетов C-130 в Турции приостановлены
В регионе
- 13 ноября, 2025
- 13:27
Полеты военно-транспортных самолетов C-130 в Турции приостановлены.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.
Отмечается, что данное решение было принято в качестве меры предосторожности после крушения военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции на грузино-азербайджанской границе 11 ноября.
