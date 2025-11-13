Полеты самолетов C-130 в Турции приостановлены

Полеты военно-транспортных самолетов C-130 в Турции приостановлены.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что данное решение было принято в качестве меры предосторожности после крушения военно-транспортного самолета C-130 ВВС Турции на грузино-азербайджанской границе 11 ноября.