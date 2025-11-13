İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Türkiyədə C-130 təyyarələrinin uçuşu dayandırılıb

    Region
    • 13 noyabr, 2025
    • 13:09
    Türkiyədə C-130 təyyarələrinin uçuşu dayandırılıb

    Türkiyədə C-130 təyyarələrinin uçuşu dayandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu qərar C-130 hərbi yük təyyarəsinin noyabrın 11-də Gürcüstan-Azərbaycan sərhədində qəzaya uğramasından sonra ehtiyat tədbiri olaraq qəbul edilib.

    Təyyarə qəzası Türkiyə C-130
