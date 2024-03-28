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Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен"

Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен" Пограничные войска Службы нацбезопасности (СНБ) Армении объявили прием на службу на КПП в аэропорту "Звартноц" и "Баграташен" на границе с Грузией.
В регионе
28 марта 2024 г. 12:04
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП Звартноц и Баграташен

Пограничные войска Службы нацбезопасности (СНБ) Армении объявили прием на службу на КПП в аэропорту "Звартноц" и "Баграташен" на границе с Грузией.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы СНБ.

"Пограничные войска СНБ организуют прием для поступления на военную службу на должности прапорщиков в пунктах пропуска "Звартноц", "Баграташен" и в других пунктах пропуска через государственную границу Армении", - сказано в заявлении .

Обратиться для поступления на службу могут граждане Армении женского пола, а также прошедшие обязательную срочную военную службу граждане мужского пола в возрасте до 30 лет, которые получили по меньшей мере среднее образование, владеют армянским и иностранным (английским или русским) языками.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения официально уведомила российскую сторону о намерении самостоятельно осуществлять пограничный контроль в аэропорту "Звартноц" с 1 августа.

На днях спикер парламента Армении Ален Симонян заявил о том, что вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решен, Ереван и Москва его больше не обсуждают.

Российские пограничники несут службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границе, в соответствии с межгосударственным договором о статусе пограничных войск России на территории Армении, заключенным в Ереване 30 сентября 1992 года. Пограничное управление ФСБ России в Армении включает четыре пограничных отряда - в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в международном аэропорту "Звартноц" в Ереване.

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Версия на английском языке Armenia's National Security Service announces admission to service at Zvartnots airport
Версия на азербайджанском языке Ermənistan MTX “Zvartnots” aeroportunda xidmətə qəbul elan edib

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