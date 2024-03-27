Симонян: Вопрос вывода российских пограничников из Звартноц решен окончательно

Вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решен, Ереван и Москва его больше не обсуждают.

Вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решен, Ереван и Москва его больше не обсуждают.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге спикер парламента Армении Ален Симонян.

"Для Армении это уже решенный вопрос, я не думаю, что здесь идет какая-то дискуссия. Делается попытка представить этот процесс как нарушение межгосударственного соглашения. Это было межведомственное соглашение, целью которого было принести пользу армянским пограничникам на данном участке, облегчить их бремя. Больше нет необходимости облегчать это бремя. Мы сообщили, что благодарны за вашу помощь, но сейчас эта помощь нам не нужна", - сказал он, добавив, что российские пограничники оставят Звартноц до 1 августа этого года.

Кроме того, по его словам, Армения и Россия не обсуждают вывод российских пограничников с армяно-турецкой границы, которую они охраняют согласно межгосударственному соглашению от 1992 года.

"Нет такого разговора, это не тот случай", - ответил Симонян на соответствующий вопрос журналиста.