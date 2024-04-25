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Подросток устроил стрельбу из пневматики в петербургской школе

Подросток устроил стрельбу из пневматики в петербургской школе В Калининском районе Петербурга старшеклассник принес в школу пневматический пистолет и устроил стрельбу по стенам.
В регионе
25 апреля 2024 г. 10:31
Подросток устроил стрельбу из пневматики в петербургской школе

В Калининском районе Петербурга старшеклассник принес в школу пневматический пистолет и устроил стрельбу по стенам.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел в одной из школ на севере Петербурга, 14-летний мальчик принес в учебное заведение пневматический пистолет. Подросток развлекался на перемене, стреляя в стену. По данным издания "Фонтанка", пострадавших нет, на место был вызван наряд правоохранителей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, в отношении школьника может быть возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

До этого сообщалось, что в Петербурге устанавливают обстоятельства травмирования восьмиклассника, мальчик был доставлен в больницу с рваными ранами на лбу. Подросток рассказал, что на него напал старшеклассник, юноша выстрелил в голову школьника из травматического пистолета. Пострадавший госпитализирован, причины конфликта и личность стрелявшего устанавливаются.

Ранее российские подростки не менее семи раз выстрелили в ровесника из травмата.

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Версия на английском языке Teen opens fire using pneumatic gun at St. Petersburg school in Russia
Версия на азербайджанском языке Sankt-Peterburqda yeniyetmə odlu silahla məktəbdə insident törətdi

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