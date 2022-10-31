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Подоляк: России нет места за столом переговоров

Подоляк: России нет места за столом переговоров Россия лишилась возможности на мирные переговоры с цивилизованным миром. Единственная опция, которая ее ожидает, - это трибунал, на котором агрессоры должны понести ответственность за развязывание войны против Украины.
В регионе
31 октября 2022 г. 01:06
Подоляк: России нет места за столом переговоров

Россия лишилась возможности на мирные переговоры с цивилизованным миром. Единственная опция, которая ее ожидает, - это трибунал, на котором агрессоры должны понести ответственность за развязывание войны против Украины.

Как передает Report, об этом в своем Twitter написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Субъектам из РФ пора понять: у них уже нет опции "Вернуться назад, в январь 2022-го". И переговоров с США и места за цивилизованным столом для них тоже нет. Есть только геноцид в Украине, война, которую они имеют проиграть и трибунал, на котором получат свои пожизненные сроки", - отметил он.

Напомним, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Путин все еще готов к переговорам по Украине с Западом, если он будет обращаться в РФ "с реалистичными предложениями".

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Версия на азербайджанском языке Podolyak: "Rusiyanın “2022-ci ilin yanvarına qayıtmaq” variantının olmadığını anlamaq vaxtıdır"

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