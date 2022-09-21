Подоляк: Частичная мобилизация показывает, что у Москвы "все идет по плану"

Объявление частичной мобилизации в РФ на 210-й день войны против Украины показывает, как у Москвы "все идет по плану".

Объявление частичной мобилизации в РФ на 210-й день войны против Украины показывает, как у Москвы "все идет по плану".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Шел 210-й день "трехдневной войны". Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили: 1. Мобилизацию. 2. Закрытые границы, блокирование банковских счетов. 3. Тюрьму за дезертирство. 4. Спецотряды для "опущенных" в ЧВК. Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора", - написал Подоляк.