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Подоляк: Частичная мобилизация показывает, что у Москвы "все идет по плану"

Подоляк: Частичная мобилизация показывает, что у Москвы "все идет по плану" Объявление частичной мобилизации в РФ на 210-й день войны против Украины показывает, как у Москвы "все идет по плану".
В регионе
21 сентября 2022 г. 11:16
Подоляк: Частичная мобилизация показывает, что у Москвы все идет по плану

Объявление частичной мобилизации в РФ на 210-й день войны против Украины показывает, как у Москвы "все идет по плану".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Шел 210-й день "трехдневной войны". Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили: 1. Мобилизацию. 2. Закрытые границы, блокирование банковских счетов. 3. Тюрьму за дезертирство. 4. Спецотряды для "опущенных" в ЧВК. Все еще идет по плану, не правда ли? У жизни прекрасное чувство юмора", - написал Подоляк.

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Версия на английском языке Podolyak mocks Russia’s announcement of partial mobilization
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