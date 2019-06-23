Победитель выборов мэра Стамбула назвал свой успех победой всего города

Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Экрем Имамоглу, побеждающий на повторных выборах мэра Стамбула, назвал свой успех на выборах победой всего города.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА "Новости", по итогам обработки 99% бюллетеней Имамоглу набирает 54% голосов, его основной соперник, кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции, ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер Бинали Йылдырым - 45,1% голосов.

Йылдырым уже поздравил Имамоглу с победой на выборах.

"Эти выборы выиграла не партия, а весь Стамбул. Я буду работать на благо всех, не отстраняясь ни от кого. Это самый почетный долг всей моей жизни. Сегодняшние выборы мэра Стамбула стали большим вкладом в демократический выборный процесс в Турции. Пусть они принесут благоденствие нашей стране. Окончательные результаты будут только в протоколах, поэтому обращаюсь ко всем - до окончания всего процесса быть на местах и не уходить с участков, поскольку процесс не закончен", - сказал Имамоглу в эфире телеканала NTV.