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Племянник Назарбаева приговорен к 6 годам тюремного заключения

Племянник Назарбаева приговорен к 6 годам тюремного заключения Старший племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы проведет 6 лет в тюрьме. Такой приговор огласил суд №2 Байконурского района Астаны.
В регионе
26 сентября 2022 г. 17:47
Племянник Назарбаева приговорен к 6 годам тюремного заключения

Старший племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы проведет 6 лет в тюрьме. Такой приговор огласил суд №2 Байконурского района Астаны.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Казахстан.

Родственник Назарбаева будет отбывать наказание в исправительном учреждении средней безопасности. Также ему запрещено занимать посты на государственной службе в течение 10 лет.

Время содержания под стражей будут засчитывать в срок наказания из расчета один день за полтора дня.

Сатыбалдыулы арестовали в середине марта 2022 года при попытке сбежать в Объединенные Арабские Эмираты.

Его обвинили в злоупотреблении полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" и АО "ЦТС" в особо крупном размере. Позже задержанный признался в совершенных преступлениях.

По данным сотрудников правоохранительных органов, похищенная сумма насчитывает миллиарды.

Напомним, осужденный предприниматель - сын младшего брата экс-президента республики Нурсултана Назарбаева, Сатыбалды Назарбаева.

Он входит в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan. Состояние Сатыбалдыулы оценивается в 163 млн долларов.

Также предприниматель был управляющим партнером Alatau Capital Invest.

По данным СМИ, через офшорную компанию он владел долей акций в АО "Казахтелеком".

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