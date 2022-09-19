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В Казахстане начался суд по делу племянника Назарбаева

В Казахстане начался суд по делу племянника Назарбаева Астанинский суд рассматривает судебное разбирательство по делу племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Кайрата Сатыбалдыулы.
В регионе
19 сентября 2022 г. 12:42
В Казахстане начался суд по делу племянника Назарбаева

Астанинский суд рассматривает судебное разбирательство по делу племянника первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Кайрата Сатыбалдыулы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан", об этом сообщили в пресс-службе столичного суда.

"Главное судебное разбирательство по данному делу Сатыбалдыулы было начато 16 сентября в суде №2 района Байконур", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, Сатыбалдыулы обвиняется по статьям "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" и "Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному" Уголовного кодекса республики.

Он был задержан в середине марта 2022 года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищениях средств АО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса" в особо крупном размере. Позже стало известно, что Сатыбалдыулы и его бывшая супруга Гульмира также подозреваются по факту рейдерского захвата бизнеса.

В ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге или более 500 млн долларов.

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