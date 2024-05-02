Глава Минобороны Армении и посол США обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Министр обороны Армении Сурен Папикян и посол США в Ереване Кристина Квин подписали документ о продлении срока действия соглашения "О сотрудничестве между правительством Республики Армения и правительством Соединенных Штатов Америки в области противодейст

Министр обороны Армении Сурен Папикян и посол США в Ереване Кристина Квин подписали документ о продлении срока действия соглашения "О сотрудничестве между правительством Республики Армения и правительством Соединенных Штатов Америки в области противодействия распространению оружия массового уничтожения".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила пресс-служба военного ведомства.

Сообщается, что они обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности.

"Американская сторона выразила готовность продолжить содействие оборонным реформам, проводимым в Армении. Были также обсуждены вопросы региональной безопасности", - отмечается в сообщении.