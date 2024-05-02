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Грузинский политолог: Закон, который мы хотим принять, есть в ряде стран, в том числе в США

Грузинский политолог: Закон, который мы хотим принять, есть в ряде стран, в том числе в США Закон, который планируется принять в Грузии, есть в ряде стран, в том числе в США.
В регионе
2 мая 2024 г. 17:44
Грузинский политолог: Закон, который мы хотим принять, есть в ряде стран, в том числе в США

Закон, который планируется принять в Грузии, есть в ряде стран, в том числе в США.

Об этом Report заявил грузинский политолог Бадри Начкебия, комментируя обсуждение в парламенте этой страны резонансного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния".

"Хотя названия этих законов различны, суть одна и та же. Однако, к сожалению, эти государства недовольны принятием Грузией законопроекта, который имеется и у них. Они живут с мыслью: "То что нам разрешено, не должно быть разрешено другим". Где логика? Почему они должны диктовать нам, а мы должны молчать и делать то, что они говорят? Так нельзя. Это неверный шаг. Западные государства, в том числе США, должны об этом подумать", - сказал политолог.

По его словам, Грузия знает, какие шаги следует предпринять: "Мы защищаем свои интересы. Европа предоставила нам безвизовый въезд и статус кандидата в члены ЕС. Зная, что мы опасаемся этого, Запад максимально использует сложившуюся ситуацию. Но я думаю, что должен быть найден общий путь. Исходя из таких заявлений Запада невозможно найти общий путь, все это портит наши отношения".

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Версия на азербайджанском языке Gürcü politoloq: Qəbul etmək istədiyimiz qanun bir sıra ölkələrdə, o cümlədən ABŞ-də var

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