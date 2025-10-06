Планировавшего теракт в синагоге Пятигорска заключили под стражу

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Суд арестовал мужчину, планировавшего теракт в синагоге Пятигорска.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Пятигорском городском суде.

    "Обвиняемому Карданову Р. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

    Rusiyada sinaqoqda terror aktı planlaşdıran şəxs həbs edilib

