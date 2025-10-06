Планировавшего теракт в синагоге Пятигорска заключили под стражу
В регионе
- 06 октября, 2025
- 17:52
Суд арестовал мужчину, планировавшего теракт в синагоге Пятигорска.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Пятигорском городском суде.
"Обвиняемому Карданову Р. А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
