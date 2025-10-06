İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Rusiyada sinaqoqda terror aktı planlaşdıran şəxs həbs edilib

    Region
    • 06 oktyabr, 2025
    • 18:01
    Rusiyada sinaqoqda terror aktı planlaşdıran şəxs həbs edilib

    Pyatiqorsk məhkəməsi (Rusiya) sinaqoqda terror aktı planlaşdıran şəxsi həbs edib.

    "Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Pyatiqorsk şəhər məhkəməsindən məlumat verilib.

    "Təqsirləndirilən şəxs R. A. Kardanov barəsində iki ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib", - məlumatda qeyd olunur.

    Rusiya Sinaqoq Terror aktı
    Планировавшего теракт в синагоге Пятигорска заключили под стражу
    Man arrested over planned synagogue attack in Russia's Pyatigorsk

