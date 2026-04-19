Пезешкиан заявил, что Трамп не вправе лишать Иран права на ядерные разработки

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что американский лидер Дональд Трамп не вправе лишать Тегеран права на ядерные разработки.

Как сообщает Report, слова иранского президента приводит местное информагентство Tasnim.

"Президент США заявляет, что Иран не должен пользоваться правами на ядерные разработку, однако не отвечает на вопрос "за какое преступление?". Кто он такой, чтобы лишать нацию ее законных прав? С точки зрения гуманитарных принципов, каждый свободный человек, независимо от религии, конфессии, расы и этнической принадлежности, должен обладать своими естественными правами. Мы также требуем, чтобы в международной системе ко всем народам относились на основе справедливости и равноправия", - сказал Пезешкиан, выступая в Министерстве молодежи и спорта.

Он также обратил внимание на бездействие международных организаций на фоне кризиса на Ближнем Востоке.

"Перед лицом этих действий организации, претендующие на защиту прав человека, и даже такие структуры, как ООН, пребывают в спячке, бездействуют и лишь иногда ограничиваются выражением обеспокоенности, тогда как подобные реакции недостаточны", - добавил президент Ирана.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, которые оказались безрезультатными.

Президент США Дональд Трамп 15 апреля объявил об открытии Ормузского пролива для судоходства, несмотря на сохранение морской блокады иранских портов. Этот шаг был предпринят для сохранения отношений с Китаем. Позднее, 18 апреля, Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили о закрытии водной артерии, аргументировав это нарушением соглашения о прекращении огня и продолжающейся блокадой иранских портов американскими военными.