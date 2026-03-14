Пезешкиан: Вся разрушенная в Иране инфраструктура будет восстановлена
В регионе
- 14 марта, 2026
- 19:45
В Иране не наблюдается сбоев в оказании услуг населению после атак США и Израиля по инфраструктуре страны.
Как сообщает Report, об этом написал президент Ирана Масуд Пезешкиан в своем аккаунте в соцсети X.
"По истечении 15 дней ожесточенных боевых действий, несмотря на проблемы с транспортом, связью и т. д., серьезных сбоев в оказании услуг населению не было", - заявил он.
Пезешкиан добавил, что иранский народ преодолеет все трудности: "Мы восстановим всё разрушенное, и оно будет лучше прежнего".
