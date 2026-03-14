    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Pezeşkian: Dağıdılmış hər şeyi bərpa edəcəyik

    Region
    • 14 mart, 2026
    • 19:22
    Pezeşkian: Dağıdılmış hər şeyi bərpa edəcəyik

    ABŞ və İsrailin hücumlarına məruz qalan İranda əhaliyə xidmətlərdə fasilə yaranmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran Prezidenti Məsud Pezeşkian "X"dəki hesabında yazıb.

    "15 günlük qəddar müharibədən sonra nəqliyyat, rabitə və s. ilə bağlı problemlərə baxmayaraq, əhaliyə xidmətlərin göstərilməsində ciddi fasilələr olmadı" , - o deyib.

    Prezident əlavə edib ki, İran xalqı bütün çətinliklərin öhdəsindən gələcək: "Dağıdılmış hər şeyi əvvəlkindən daha yaxşı bərpa edəcəyik".

    Məsud Pezeşkian İran
    Пезешкиан: Вся разрушенная в Иране инфраструктура будет восстановлена

