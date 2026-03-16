    Пезешкиан: Война будет продолжаться, пока Иран не получит гарантий безопасности

    В регионе
    • 16 марта, 2026
    • 22:06
    Иран будет продолжать ответные боевые действия против США и Израиля до тех пор, пока Исламской Республике не будут предоставлены надежные гарантии безопасности.

    Как передает Report, об этом президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе ночного телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

    "В ходе разговора я подчеркнул, что Иран не начинал эту ужасную войну, однако имеет право защищаться от оккупации", - написал Пезешкиан в соцсети Х по итогам беседы.

    По его словам, атаки на Иран с американских баз в регионе должны быть прекращены, поскольку это негативно влияет на отношения Тегерана с соседними странами:

    "Без прекращения атак со стороны США и Израиля достижение мира и стабильности в регионе невозможно. Иран не капитулирует. Мы ожидаем, что мировая общественность осудит эти атаки. Начинать войну на основе ложной информации - это шаг, присущий не XXI веку, а Средневековью".

